В воскресенье вблизи нефтебазы у города азов в российской ростовской области вспыхнул крупный пожар, который до сих пор не могут потушить. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Около обеда в городе азов неподалеку нефтебазы начался пожар. Как заявило местное МЧС - вспыхнул мусор и покрышки на открытой территории, в результате чего огонь перекинулся на склад. Однако жители в соцсетях говорят, что пожар произошел в результате атаки дронов.

Общая площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Его пытаются потушить около 120 пожарных. Власти утверждают, что нефтебаза не загорелась. Однако сильный черный дым можно увидеть с расстояния во много километров. Понадобилось отобрать пробы воздуха, чтобы понять концентрацию ядовитых веществ.

Напомним

В оккупированном Луганске произошло 12 взрывов и возник пожар на машиностроительном заводе. По словам главы Луганской ОГА, на этом объекте оккупанты ремонтируют и хранят военную технику.

Удар по "морозовську": з’явились перші знімки наслідків ураження аеродрому в ніч з 2 на 3 серпня