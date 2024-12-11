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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском Брянске якобы после атаки беспилотников загорелся производственный объект

В российском Брянске якобы после атаки беспилотников загорелся производственный объект

Киев  •  УНН

 • 2368 просмотра

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Над Брянской областью рф сбито 10 беспилотников самолетного типа. В результате атаки загорелся наливной пункт нефтепровода "Дружба" возле поселка Свень.

В результате якобы атаки беспилотников в Брянске в рф произошло возгорание производственного объекта. Об этом сообщил губернатор Брянской области рф Александр богомаз в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, системы противовоздушной обороны Министерства обороны России обнаружили и уничтожили десять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Тем временем телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрывах и пожаре на территории нефтебазы "Транснефти".

Впоследствии телеграм-канал ASTRA сообщил, что, вероятно, горел наливной пункт нефтепровода "Дружба"" в поселке Свень близ Брянска.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"29 нояб. 2024, 09:00 • 18846 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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