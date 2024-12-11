В российском Брянске якобы после атаки беспилотников загорелся производственный объект
Киев • УНН
Над Брянской областью рф сбито 10 беспилотников самолетного типа. В результате атаки загорелся наливной пункт нефтепровода "Дружба" возле поселка Свень.
В результате якобы атаки беспилотников в Брянске в рф произошло возгорание производственного объекта. Об этом сообщил губернатор Брянской области рф Александр богомаз в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, системы противовоздушной обороны Министерства обороны России обнаружили и уничтожили десять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Тем временем телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрывах и пожаре на территории нефтебазы "Транснефти".
Впоследствии телеграм-канал ASTRA сообщил, что, вероятно, горел наливной пункт нефтепровода "Дружба"" в поселке Свень близ Брянска.
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