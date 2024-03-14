В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

10 российских военнослужащих погибли в результате ракетной атаки на полигон на временно оккупированной территории Луганщины, сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, три неустановленные ракеты (ASTRA предполагают - Himars) атаковали военный полигон в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта.

По их данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно.

Напомним

В конце февраля украинские войска нанесли удар по российскому полигону в Херсонской области, убив десятки российских солдат.