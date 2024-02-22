ЗСУ знову вдарили по полігону з десятками росіян на Херсонщині

Другий день поспіль українські військові влучно б’ють по полігонах з окупантами. Цього разу, як повідомили у Силах оборони півдня, на полігон поблизу Подо-Калинівки Херсонської області за вказівкою російського командування "Днепр" привезли окупантів з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурм Кринок, передає УНН.

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Відомо, що на полігоні були російські загарбники із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ої бригади морпіхів та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Українська розвідка виявила та доповіли про ворожі спільні навчання нашим бійцям. Внаслідок чого, воїни вдарили по скупченню окупантів.

Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "ДнЄпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо шойгу розповідав, а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні.. написали в Силах оборони півдня.

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