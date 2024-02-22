ВСУ снова ударили по полигону с десятками россиян на Херсонщине

Второй день подряд украинские военные метко бьют по полигонам с оккупантами. На этот раз, как сообщили в Силах обороны юга, на полигон вблизи Подо-Калиновки Херсонской области по указанию российского командования "Днепр" привезли оккупантов с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на штурм Крынок, передает УНН.

Детали

Известно, что на полигоне были российские захватчики из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й бригады морпехов и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Украинская разведка обнаружила и доложили о вражеских совместных учениях нашим бойцам. Вследствие чего, воины ударили по скоплению оккупантов.

Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что шойгу рассказывал, а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... написали в Силах обороны юга.

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