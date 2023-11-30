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В России заявили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 04:34  •  14706 просмотра

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Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Белгородской областью.

российские средства ПВО ночью уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожено над территорией Белгородской области

говорится в сообщении.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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