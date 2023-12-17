В России заявили о сбитии 33 беспилотников

Венгрия угрожает наложить вето на Шенгенскую заявку Болгарии из-за налога на транзит газа

Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за налога на транзит российского газа, связывая это вето с защитой своей энергетической безопасности. Этот шаг происходит на фоне дискуссий в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.