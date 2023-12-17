В России заявили о сбитии 33 беспилотников
Киев • УНН
Министерство обороны России утверждает, что сбило 33 украинских беспилотника над Липецком, Ростовом и Волгоградом, не сообщая о жертвах в результате инцидентов.
Минобороны РФ заявило, что их системы ПВО сбили 33 якобы украинских БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, передает УНН.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотные летательные аппараты над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей
Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев сообщил, что жертв в результате массовой атаки беспилотников в регионе нет.
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В России заявили о сбитии 33 беспилотников
Министерство обороны России утверждает, что сбило 33 украинских беспилотника над Липецком, Ростовом и Волгоградом, не сообщая о жертвах в результате инцидентов.
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