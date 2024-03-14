В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно

Минобороны рф заявило, что в ночь на 14 марта дроны пытались атаковать белгородскую и курскую области. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили об обстреле белгородщины из реактивной системы залпового огня сегодня утром, сообщает УНН со ссылкой на мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявили о якобы перехвате и уничтожении ночью 14 БПЛА над территориями белгородской области (11 БПЛА) и курской области (3 БПЛА).

Также сообщается об обстреле белгородщины около 08:30 утра с применением реактивной системы залпового огня.

Вражеская ПВО якобы уничтожила восемь реактивных снарядов уничтожено в воздухе над территорией белгородской области.

Дополнение

13 марта беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.

В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф