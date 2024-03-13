В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

Завод нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области рф был атакован неизвестно кем "неизвестными летающими объектами украинского производства". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

"Происходит ряд событий на военных объектах государства-агрессора. Несмотря на то, что речь идет якобы нефтяной завод Новошахтинский, но это - военный объект, который используется для снабжения и обеспечения оккупационной группировки в Украине. Мы не комментируем более подробно информацию", - сказал Юсов.

Он добавил, что работа предприятия сейчас остановлена, и это означает, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага, и дополнительные возможности и время у наших защитников.

"Недавние события, в частности, запрет экспорта переработанных нефтепродуктов - это также результат ряда эксцессов, которые продолжаются и продолжаются на россии достаточно успешно. Потому что сырой нефтью ты танки заправлять не будешь", - сказал Юсов, отметив, что объект атаковали "неизвестно кем неизвестными летающими объектами украинского производства, вероятно".

Напомним

Сегодня беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.