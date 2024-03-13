В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  25031 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  36482 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  94121 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  104410 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105456 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120967 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120269 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118650 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29481 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124614 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

  •  1521 просмотра
В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

  •  3794 просмотра
Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

  •  4339 просмотра
Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

  •  4465 просмотра
Украина и Финляндия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украина и Финляндия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

  •  3950 просмотра
Папа Франциск призвал к молитве против войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск призвал к молитве против войны и снова вспомнил о переговорах

  •  6372 просмотра
Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф

Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф

  •  6398 просмотра
В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

  •  6078 просмотра
Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

  •  6004 просмотра
Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

  •  11611 просмотра

Популярные

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

  •  51316 просмотра
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

  •  39345 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  110629 просмотра
150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

  •  111326 просмотра
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  119739 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  110629 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  157435 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  183832 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  214618 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  297377 просмотра

В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

Завод по производству нефтепродуктов в новошахтинске, россия, был атакован "неизвестными летающими объектами украинского производства", что приостановило его работу и сорвало планы противника.

Война •   •  1521 просмотра
В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

Харьковский предприниматель передавал россиянам через Telegram информацию о местах дислокации и технике украинских военных и продавал им гранаты, за что ему грозит до 8 лет заключения за государственную измену.

Война •   •  3794 просмотра
В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, повредив двухэтажный дом, под завалами которого, возможно, находятся люди.

Война •   •  4339 просмотра
Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

Премьер-министр Украины обсудил с ЕБРР грантовую поддержку для МСП, разминирования и зеленой энергетики, развитие переработки и ОПК, при этом ЕБРР заверил в продолжении поддержки.

Экономика •   •  4465 просмотра
Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

Украина и Финляндия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украина и Финляндия провели очередной раунд переговоров, чтобы очертить ключевые элементы двустороннего соглашения о безопасности.

политика •   •  3950 просмотра
Украина и Финляндия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Папа Франциск призвал к молитве против войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск осудил все войны и призвал к общей молитве против безумия войны, не комментируя непосредственно свое предыдущее противоречивое заявление о том, что Украина должна поднять "белый флаг" для переговоров с агрессором.

Война •   •  6372 просмотра
Папа Франциск призвал к молитве против войны и снова вспомнил о переговорах

Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф

В Сумах количество погибших в результате нападения рф на жилой дом 12 марта возросло до двух.

Война •   •  6398 просмотра
Из-под завалов в Сумах деблокировали вторую жертву атаки рф

В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Министерство обороны Украины испытывает два образца плавучих модулей, прикрепленных к бронежилетам, которые могут автоматически надуваться и поднимать солдат на поверхность, если они попадают в воду.

Война •   •  6078 просмотра
В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

В Одессе правоохранители задержали группу из четырех злоумышленников в возрасте, включая организатора и соорганизатора, которые занимались сбытом каннабиса, амфетамина, PVP и крэка по всей Украине, изъяв более 4 кг различных наркотиков и психотропов.

Криминал и ЧП •   •  6004 просмотра
Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступает против поставки крылатых ракет Taurus в Украину, заявляя, что это потребует участия немецких солдат.

Война •   •  11611 просмотра
Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"