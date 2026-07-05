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В россии растет долговая нагрузка - просроченные микрозаймы и спрос на ломбарды увеличиваются

Киев • УНН

 • 856 просмотра

В первом квартале 2026 года в россии вырос долговой портфель микрозаймов на 16%, а доля просроченных кредитов достигла 33,8%. Спрос на ломбарды увеличился, их портфель вырос на 35%.

В россии растет долговая нагрузка - просроченные микрозаймы и спрос на ломбарды увеличиваются

В первом квартале 2026 года в России, несмотря на незначительное сокращение объемов выдачи займов, выросли долговой портфель, доля просроченных кредитов и популярность ломбардов. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, формально цифры выглядят "почти благополучно". В частности, объем выдач сократился лишь на 3% в годовом исчислении, до 6,3 млрд долларов. Однако на самом деле за этим умеренным снижением скрывается гораздо более сложная картина долговой нагрузки населения и малого бизнеса.

"Основное сокращение произошло в сегменте самых дорогих и наиболее рискованных продуктов — коротких потребительских займов до 389 долларов сроком до месяца. Регулятор ужесточил требования к оценке платежеспособности заемщиков и ограничил кредитование тех, кто и так уже перегружен долгами. На первый взгляд это выглядит как оздоровление рынка. На самом деле спрос никуда не исчез, он просто переместился в другие, менее прозрачные каналы", — говорится в сообщении.

Одним из таких каналов стало микрокредитование бизнеса. По данным разведки, этот сегмент вырос на 22% и достиг 519,1 млн долларов, а большинство таких займов получили индивидуальные предприниматели.

"Общий портфель микрозаймов тем временем вырос до 10,33 млрд долларов, то есть на 16% за год, преимущественно за счет средне- и долгосрочных кредитов.

Но рост объемов сопровождался существенным ухудшением качества: доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, подскочила с 27,5% до 33,8% за год.

Параллельно упала и рыночная цена проблемных долгов: дисконт при их продаже коллекторам достиг 78%, то есть покупатели таких портфелей фактически не верят в возможность взыскания преобладающей части этих средств", — подчеркивается в сообщении.

В то же время в стране зафиксировали рост рынка ломбардов. За квартал они заключили 4,9 млн договоров, а совокупный портфель ломбардов увеличился на 35% и достиг 1,5 млрд долларов.

Средний размер займа вырос до 358 долларов, чему частично способствовали высокие цены на золото, которое, по данным разведки, россияне все чаще несут в залог ради быстрых денег.

Напомним

Дефицит российского бюджета за первый квартал 2026 года достиг 4,576 трлн рублей. Нефтегазовые доходы упали на 45%, а расходы на войну выросли на 17%.

Алла Киосак

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