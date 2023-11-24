В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"

В россии пенсионерку из Челябинской области оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарии про Керченский мост. Женщина назвала в соцсети мост соединяющий оккупированный полуостров с россией – "законной военной целью". Об инциденте сообщает издание "Крым.Реалии", передаёт УНН.

Детали

Пенсионерку Гульнару Бахареву, которая проживает в Сатке Челябинской области, российский суд признал виновной по делу об "оправдании терроризма" и оштрафовал на 400 тысяч рублей.

Согласно данным издания, поводом для преследования стали комментарии во "ВКонтакте". Где пенсионерка назвала Керченский мост "законной военной целью".

В июле 2022 года ​сотрудники ФСБ провели у нее дома обыск, после чего женщине предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Тогда же Бухареву внесли в список террористов и экстремистов.

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