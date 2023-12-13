В россии начали лишать гражданства за преступление

В россии впервые лишили гражданства двух мужчин, которых ранее привлекли к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Случай имел место в москве. Об этом сообщили росСМИ, передаёт УНН.

Мера коснулась двух мужчин в москве, привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Лишать гражданства в таком порядке можно по новому закону. Мужчины стали гражданами россии в установленном законом порядке. – пишут росСМИ.

Детали

По данным журналистов, одного из мужчин, который попал под действие новопринятого закона, ранее задержали в Жулебино. Правоохранители нашли у него 19 свертков с мефедроном. Второй мужчина был задержан на Косинском шоссе с одним свертком такого же синтетического наркотика.

Обоих привлекли к ответственности по статье о приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК рф).

Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства российской федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты. — отметили в пресс-службе мвд рф.

Контекст

В россии с октября действует закон о лишении приобретенного гражданства за распространение фейков о ВС рф, дискредитацию армии, тяжкие преступления, а также за действия, создающие угрозу национальной безопасности россии, дезертирство и призывы к экстремизму. В общий список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, включили 60 позиций.