В России аэропорт Сочи задерживает десятки рейсов более чем на два часа
Киев • УНН
В аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов на вылет и прилет. Задержки составляют от 15 минут до 6 часов, вызваны атакой беспилотников.
Утром в воздушной гавани Сочи задерживалось более 50 рейсов. В пресс-службе российского аэропорта, однако, утверждают, что все работает в штатном режиме.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В аэропорту Сочи возник коллапс. По состоянию на 10 часов утра было известно, что более 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет после атаки беспилотников. По данным российских СМИ, ссылавшихся на сообщения онлайн-табло аэропорта в южном российском городе, еще час назад задерживалась отправка 24 рейсов и прием 29 рейсов; задержки составляют от 15 до 6 часов.
Также, судя по данным медиа РФ, в пресс-службе аэропорта дали объяснение, из которого следует следующее:
- ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов;
- расписание уже возобновилось после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов;
По последним официальным данным, задержка касается не менее 8-15 воздушных судов
Напомним
В России заявляли о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа: над Волгоградской и Ростовской областями, Белгородской и Брянской областями.