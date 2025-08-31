$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 18141 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 46053 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 70941 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 86596 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 103567 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251205 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109660 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84802 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98863 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 318141 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В России аэропорт Сочи задерживает десятки рейсов более чем на два часа

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов на вылет и прилет. Задержки составляют от 15 минут до 6 часов, вызваны атакой беспилотников.

В России аэропорт Сочи задерживает десятки рейсов более чем на два часа

Утром в воздушной гавани Сочи задерживалось более 50 рейсов. В пресс-службе российского аэропорта, однако, утверждают, что все работает в штатном режиме.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В аэропорту Сочи возник коллапс. По состоянию на 10 часов утра было известно, что более 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет после атаки беспилотников. По данным российских СМИ, ссылавшихся на сообщения онлайн-табло аэропорта в южном российском городе, еще час назад задерживалась отправка 24 рейсов и прием 29 рейсов; задержки составляют от 15 до 6 часов.

Также, судя по данным медиа РФ, в пресс-службе аэропорта дали объяснение, из которого следует следующее:

  • ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов;
    • расписание уже возобновилось после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов;

      По последним официальным данным, задержка касается не менее 8-15 воздушных судов

      Напомним

      В России заявляли о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа: над Волгоградской и Ростовской областями, Белгородской и Брянской областями.

      Игорь Тележников

