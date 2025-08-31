У росії, аеропорт сочі затримує десятки рейсів більше ніж на дві години
Київ • УНН
В аеропорту сочі затримано понад 50 рейсів на виліт та приліт. Затримки становлять від 15 хвилин до 6 годин, спричинені атакою безпілотників.
Зранку у повітряній гавані сочі затримувалися понад 50 рейсів. У прес-службі російського аеропорту проте стверджують, що все працює у штатному режимі.
Передає УНН із посиланням на рос ЗМІ.
Деталі
В аеропорту Сочі виник колапс. Станом на 10- голин ранку було відомо, що більше 50 рейсів затримуються на виліт і приліт. після атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, що посилалися на повідомлення онлайн-табло аеропорту у південному російському місті, ще годину назад затримувалася відправка 24 рейсів та прийом 29 рейсів; затримки становлять від 15 до 6 годин.
Також судячи з даних медіа рф, у пресслужбі аеропорту надали пояснення, з якого випливає наступне:
- обмеження вводилися задля забезпечення безпеки польотів;
- розклад вже поновився, після запровадження тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден;
За останніми офіційними даними, затримка стосується не менше 8-15 повітряних суден
Нагадаємо
У росії заявляли про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня: над волгоградською та ростовською областями, бєлгородською та брянською областями.