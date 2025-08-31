У росії, аеропорт сочі затримує десятки рейсів більше ніж на дві години

$41.260.00
uken
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 18141 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 46052 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 70940 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 86595 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 103566 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251205 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109660 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84802 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98863 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 318141 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 12237 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 10062 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 10928 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 4082 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 6938 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 10761 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 7744 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 93798 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 223000 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 225806 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 318141 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 267083 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Запоріжжя
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106131 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 238975 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 262393 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259577 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239726 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У росії, аеропорт сочі затримує десятки рейсів більше ніж на дві години

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В аеропорту сочі затримано понад 50 рейсів на виліт та приліт. Затримки становлять від 15 хвилин до 6 годин, спричинені атакою безпілотників.

У росії, аеропорт сочі затримує десятки рейсів більше ніж на дві години

Зранку у повітряній гавані сочі затримувалися понад 50 рейсів. У прес-службі російського аеропорту проте стверджують, що все працює у штатному режимі. 

Передає УНН із посиланням на рос ЗМІ.

Деталі

В аеропорту Сочі виник колапс. Станом на 10- голин ранку було відомо, що більше 50 рейсів затримуються на виліт і приліт. після атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, що посилалися на повідомлення онлайн-табло аеропорту у південному російському місті, ще годину назад затримувалася відправка 24 рейсів та прийом 29 рейсів; затримки становлять від 15 до 6 годин.

Також судячи з даних медіа рф, у пресслужбі аеропорту надали пояснення, з якого випливає наступне:

  • обмеження вводилися задля забезпечення безпеки польотів;
    • розклад вже поновився, після запровадження тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден;

      За останніми офіційними даними, затримка стосується не менше 8-15 повітряних суден

      Нагадаємо

      У росії заявляли про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня: над волгоградською та ростовською областями, бєлгородською та брянською областями.

      Ігор Тележніков

      Новини Світу
      Фейкові новини
      Брянська область