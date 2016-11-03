В российском аэропорту Пулково задержали сотрудницу генконсульства Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В российском аэропорту Пулково работники правоохранительных органов задержали советника генконсульства Норвегии в Петербурге Екатерину Глухову по подозрению в хранении наркотиков. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах, передает УНН.
"В Пулковский отдел полиции в четверг утром позвонил человек, который, не называя своего имени, сообщил, что у данной гражданки в багаже могут находиться наркотики", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, наркотики в личных вещах К.Глуховой не нашли. Кроме того, он не уточнил, отпустили ли сотрудницу консульства после осмотра.
Как сообщал УНН, сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины по подозрению в торговле людьми.