В российском аэропорту Пулково задержали сотрудницу генконсульства Норвегии

"В Пулковский отдел полиции в четверг утром позвонил человек, который, не называя своего имени, сообщил, что у данной гражданки в багаже ​​могут находиться наркотики", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, наркотики в личных вещах К.Глуховой не нашли. Кроме того, он не уточнил, отпустили ли сотрудницу консульства после осмотра.

Как сообщал УНН, сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины по подозрению в торговле людьми.