В російському аеропорту Пулково затримали співробітницю генконсульства Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В російському аеропорту Пулково працівники правоохоронних органів затримали радника генконсульства Норвегії в Петербурзі Катерину Глухову за підозрою в зберіганні наркотиків. Про це РІА "Новости" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
"У Пулковський відділ поліції в четвер вранці подзвонив чоловік, який, не називаючи свого імені, повідомив, що у даної громадянки в багажі можуть знаходитися наркотики", - сказав співрозмовник агентства.
За словами співрозмовника, наркотики в особистих речах К.Глуховой не знайшли. Крім того, він не уточнив, відпустили чи співробітницю консульства після огляду.
Як повідомялв УНН, співробітники поліції затримали на півночі Москви двох громадян України за підозрою в торгівлі людьми.