В России во время матча умер хоккеист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Участник любительской хоккейной команды из российского Новосибирска умер во время матча в воскресенье, 17 февраля. Российские следователи проводят проверку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которые имеют подробности от Следственного Комитета РФ (СК РФ) по Новосибирской области.
По информации местных СМИ, 55-летний мужчина скончался в ЛДС "Источник" в Калининском районе Новосибирске в ходе встречи между любительскими командами "Ударник" и "Титаны".
"Был любительский матч, умер на льду. Быстрая констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято решение", - добавили в российском ведомстве.
Как сообщал УНН, в Киеве парень во время игры в футбол в одном из спорткомплексов столицы упал и умер.