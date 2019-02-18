В Росії під час матчу помер хокеїст

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Учасник аматорської хокейної команди з російського Новосибірська помер під час матчу в неділю, 17 лютого. Російські слідчі проводять перевірку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, які мають подробиці від Слідчого Комітету РФ (СК РФ) по Новосибірській області.