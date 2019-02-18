В Росії під час матчу помер хокеїст
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Учасник аматорської хокейної команди з російського Новосибірська помер під час матчу в неділю, 17 лютого. Російські слідчі проводять перевірку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, які мають подробиці від Слідчого Комітету РФ (СК РФ) по Новосибірській області.
За інформацією місцевих ЗМІ, 55-річний чоловік помер у ЛДС “Джерело” в Калінінському районі Новосибірську в ході зустрічі між аматорськими командами “Ударник” та “Титани”.
“Був аматорський матч, помер на льоду. Швидка констатувала смерть”, — повідомили в прес-службі СК РФ.
“Призначено експертизу, за результатами перевірки буде прийнято рішення”, — додали у російському відомстві.
Як повідомляв УНН, у Києві хлопець під час гри у футбол в одному із спорткомплексів столиці впав та помер.