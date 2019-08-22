В работе Instagram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран, в том числе в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:53 по времени Восточного побережья США (18:53 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Бразилии и Германии. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии и Швеции.
В Украине также сообщают о проблемах с доступом пользователи из Киева, Харькова, Львова и Днепра.
Большая часть пользователей не может обновить ленту новостей (около 61%), 24% не могут зайти в приложение, и еще 13% испытывают трудности при просмотре Stories.
Напомним, Downdetector сообщал о глобальный сбой в работе Instagram 19 августа.