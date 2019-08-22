В роботі Instagram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються в низці країн, у тому числі в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
"Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 11:53 за часом Східного узбережжя США (18:53 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Бразилії та Німеччини. З неполадками також зіткнулися в Великій Британії, Франції, Нідерландах, Італії, Австрії та Швеції.
В Україні також повідомляють про проблеми з доступом користувачі з Києва, Харкова, Львова та Дніпра.
Велика частина користувачів не може оновити стрічку новин (близько 61%), 24% не можуть зайти в додаток, і ще 13% відчувають труднощі при перегляді Stories.
Нагадаємо, Downdetector повідомляв про глобальний збій в роботі Instagram 19 серпня.