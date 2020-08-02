В Ровно в результате столкновения легковушек пострадала пассажирка автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В городе Ровно в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области
В полицию сообщение об автопроисшествии в областном центре поступило вчера, первого августа, около 17 часов.
На месте происшествия полицейские установили, что 67-летний киевлянин, водитель автомобиля Honda Сivic, во время разворота на перекрестке улиц Киевская и Федорова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с попутным автомобилем Skoda Octavia под управлением 36-летнего жителя Березневского района.
В результате ДТП с ушибами доставили в больницу пассажирку - 59-летнюю жительницу столицы, которую после оказания медицинской помощи отпустили.
Водители транспортных средств по результатам освидетельствования трезвые.
"Следователи Ровенского отдела полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, на Закарпатье из-за столкновения логкового автомобиля с деревом погибли два человека и еще двое получили травмы.