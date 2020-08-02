В Ровно в результате столкновения легковушек пострадала пассажирка автомобиля

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103799 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113199 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118090 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152455 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117316 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142857 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104544 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102873 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105216 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102327 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровно в результате столкновения легковушек пострадала пассажирка автомобиля

В Ровно в результате столкновения легковушек пострадала пассажирка автомобиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В городе Ровно в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области

В полицию сообщение об автопроисшествии в областном центре поступило вчера, первого августа, около 17 часов.

На месте происшествия полицейские установили, что 67-летний киевлянин, водитель автомобиля Honda Сivic, во время разворота на перекрестке улиц Киевская и Федорова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с попутным автомобилем Skoda Octavia под управлением 36-летнего жителя Березневского района.

В результате ДТП с ушибами доставили в больницу пассажирку - 59-летнюю жительницу столицы, которую после оказания медицинской помощи отпустили.

Водители транспортных средств по результатам освидетельствования трезвые.

"Следователи Ровенского отдела полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, на Закарпатье из-за столкновения логкового автомобиля с деревом погибли два человека и еще двое получили травмы.

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