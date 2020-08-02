На Закарпатті легковик влетів у дерево, загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Закарпатській області внаслідок зіткнення легкового авмобіля з деревом загинуло двоє людей і ще двох із травмими було госпіталізовано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, у селі Лазещина, що на Рахівщині зранку, 2 серпня, трапилася смертельна ДТП. Як з’ясували правоохоронці, які прибули за викликом, близько 5:00 ранку, 24-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись по автошляху, сполученням "Мукачево-Рогатин", у селі Лазещина, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом.
В результаті ДТП, 24-річний водій, мешканець смт Ясіня та 23-річний житель села Лазещина, загинули на місці аварії. Ще двох пасажирів авто, віком 25 та 28 років, госпіталізували до лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті кількох осіб, у поліції розпочали слідство за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Автомобіль помістили на арештмайданчик Рахівського відділку поліції.
У справі найближчим часом буде призначено ряд експертиз, за результатами яких правоохоронці мають встановити усі обставини ДТП.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковиків на Черкащині одна людина загинула та ще четверо були травмовані.