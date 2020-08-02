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На Черкащині зіткнулися легковики: одна людина загинула, четверо - травмовані

Київ • УНН

 • 14096 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Черкаській області внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів одна людина загинула та ще четверо осіб отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, 2 серпня близько 7-ї ранку на автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги, Золотоніського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Внаслідок ДТП водій одного із автомобілів загинув на місці пригоди, ще 4-ро людей травмовані.

"Рятувальники чергового караулу золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули до місця події, здійснили роботи по деблокуванню травмованого пасажира та загиблого водія одного із автомобілів "ВАЗ", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, на Запоріжжі на автодорозі "Василівка-Бердянськ" відбулося зіткнення легковика із вантажівкою, загинули 4 людей.

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