На Черкащині зіткнулися легковики: одна людина загинула, четверо - травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Черкаській області внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів одна людина загинула та ще четверо осіб отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 2 серпня близько 7-ї ранку на автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги, Золотоніського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Внаслідок ДТП водій одного із автомобілів загинув на місці пригоди, ще 4-ро людей травмовані.
"Рятувальники чергового караулу золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули до місця події, здійснили роботи по деблокуванню травмованого пасажира та загиблого водія одного із автомобілів "ВАЗ", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Запоріжжі на автодорозі "Василівка-Бердянськ" відбулося зіткнення легковика із вантажівкою, загинули 4 людей.