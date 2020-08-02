В Черкасской области столкнулись легковушки: один человек погиб, четверо - травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Черкасской области в результате столкновения трех легковых автомобилей один человек погиб и еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 2 августа около 7 утра на автодороге Черкассы-Золотоноша, вблизи села Деньги, Золотоношского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия, еще 4-ро человек травмированы.
"Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли к месту происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей "ВАЗ", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Запорожской области на автодороге "Васильевка-Бердянск" произошло столкновение легковушки с грузовиком, погибли 4 человека.