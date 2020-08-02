В Рівному внаслідок зіткнення легковиків постраждала пасажирка автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У місті Рівне внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів одна людина отримала травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області
До поліції повідомлення про автопригоду у обласному центрі надійшло вчора, першого серпня, близько 17 години.
На місці події поліцейські встановили, що 67-річний киянин, водій автомобіля Honda Сivic, під час розвороту на перехресті вулиць Київська та Федорова, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із попутним легковиком Skoda Octavia під керуванням 36-річного жителя Березнівщини.
Внаслідок ДТП із забоями доставили до лікарні пасажирку — 59-річну жительку столиці, яку після надання медичної допомоги відпустили.
Водії транспортних засобів за результатами освідування тверезі.
"Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Закарпатті через зіткнення логкового автомобіля з деревом загинули дві людини та ще двоє отримали травми.