Руководство рф рассматривает вопросы формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти - Генштаб

Детали

Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба российской федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой “разъяснительной работы” с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с невыполнением приказа по ведению боевых действий, от должностей отстранены двух командиров взводов. Для проведения разъяснительной работы, в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области, запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

На территории беларуси зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил российской федерации, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике группировок, действующих на территории Украины.

На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются единичные случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях. На всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

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