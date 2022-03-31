Руководство рф рассматривает вопросы формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководством российской федерации рассматривается вопрос формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории рф осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба российской федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой “разъяснительной работы” с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.
Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с невыполнением приказа по ведению боевых действий, от должностей отстранены двух командиров взводов. Для проведения разъяснительной работы, в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области, запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.
В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.
На территории беларуси зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил российской федерации, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике группировок, действующих на территории Украины.
На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются единичные случаи минирования территории и зданий местных жителей.
Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях. На всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки.
Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.
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