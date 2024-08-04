Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявляет, что в шебекино в результате якобы атаки беспилотника по многоквартирному дому погибла женщина. Между тем в минобороны рф говорят об уничтожении двух дронов в регионе в ночь на 4 августа. Об этом сообщает УНН.

"В шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков", - написал главков в Telegram.

По его словам, в результате атак 3 дронов в шебекино повреждены два многоквартирных здания. Еще два беспилотника якобы нанесли удары по двум частным домам, в результате чего загорелись кровли.

Также, как утверждает гладков, в селе салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали. В селе Петровка один беспилотник ударил по легковому автомобилю - он полностью сгорел.

Дополнение

Как сообщили в минобороны рф, в ночь на 4 августа российская ПВО якобы уничтожила 2 БПЛА самолетного типа над белгородской областью.

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