Киев • УНН
Российский телеграм-канал сообщил о попытке атаки беспилотников на военный аэродром Моздок в Северной Осетии. Ранее сообщалось об атаках украинских дронов на три других российских военных аэродрома.
Российский телеграм-канал ASTRA заявил, что беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии, передаете УНН.
Беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии. В небе видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет
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Как сообщали источники, дроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.