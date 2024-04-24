В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  21046 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  127971 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  153188 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  152649 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153223 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122306 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157866 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224728 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  460834 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175643 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

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19 апреля 2024, 15:15  •  460834 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  379197 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  425632 просмотра

В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

россия сообщает об атаке беспилотников на инфраструктуру в промышленной зоне липецка. В соцсетях местные жители пишут, что подвергся удару липецкий тракторный завод.

Новости Мира •   •  1025 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія", чтобы уменьшить коррупцию и ускорить процесс, при этом стоимость авто будет рассчитываться автоматически.

Экономика •   •  1789 просмотра
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

За минувшие сутки вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Николаевской области, повредив промышленную технику, гражданские транспортные средства, катер и несколько домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  2775 просмотра
В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

Законопроект предлагает имплементировать европейские практики в таможенное законодательство Украины, включая таможенное представительство, положения о таможенных режимах, приведенные в соответствие с нормами ЕС, а также гармонизировать терминологию с европейским законодательством.

Экономика •   •  3209 просмотра
Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли три громады в Сумской области, зафиксировано почти 50 взрывов.

Война •   •  3155 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Для усиления борьбы с теневым рынком табачных изделий Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен стать единственным учреждением, которое будет получать образцы табачных изделий от производителей и формировать единую базу данных, отмечает экономист.

Экономика •   •  21046 просмотра
Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, торговли и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.

Экономика •   •  4593 просмотра
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Война •   •  8579 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и обеспечение валютных поступлений путем введения режима экспортной безопасности для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обязательной регистрации налоговых накладных и запрета экспорта ниже минимальных цен.

Экономика •   •  8815 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

"НПЗ или нефтехранилище": в сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после ночных дронов

В сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после атаки дронов.

Война •   •  8160 просмотра
"НПЗ или нефтехранилище": в сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после ночных дронов