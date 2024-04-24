В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

В россии дроны атаковали инфраструктуру в промышленной зоне липецка, заявил губернатор липецкой области Игорь Артамонов, сообщает УНН.

Детали

По его словам, была попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне липецка.

Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА - написал артамонов в Telegram.

Дополнение

Тем временем в соцсетях местные жители пишут, что подвергся удару липецкий тракторный завод.

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В миноброны рф заявили, что за ночь уничтожено 8 беспилотников: 3 - над территорией курской области; 2 - над территорией Белгородской области; 2 - над территорией воронежской области и 1 - над территорией смоленской области.

В сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после атаки дронов.