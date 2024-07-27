В минобороны россии заявили о массированной атаке якобы украинских БПЛА вечером 26 июля. в российском ведомстве утверждают о якобы уничтожении в регионе 21 дрона, сообщает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

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Как отмечает мо рф, 26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 "дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией брянской области".

Тем временем губернатор брянской области александр богомаз заявил, что массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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