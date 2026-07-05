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В рф упало производство продукции двойного назначения - ЦПД

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

Причиной называют украинские дальнобойные удары по химическим предприятиям. По данным росстата, показатели производства сильно упали по сравнению с прошлым годом.

В рф упало производство продукции двойного назначения - ЦПД
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

В россии фиксируют снижение объемов производства аммиачной селитры - продукции, которая используется и в сельском хозяйстве, и для нужд военно-промышленного комплекса. По данным росстата, показатели производства заметно упали по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

На фоне болезненного бензинового кризиса в россии фиксируют существенное падение продукции химической промышленности двойного назначения. Это также последствия украинских дальнобойных ударов. По информации росстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рф на 9% упали объемы производства аммиачной селитры. Только в мае падение достигло 14% в годовом исчислении, что стало худшим показателем с начала года

- говорится в сообщении.

Аммиачная селитра - продукция двойного назначения. По словам ЦПД, она является не только важным для российского АПК удобрением, но и может использоваться для нужд российского ВПК.

Официально в рф объясняют обвал производства удобрений "внеплановыми ремонтами" - эвфемизмом, который использует российская пропаганда для обозначения последствий украинских ударов. Известно, что недавно под ними оказался химкомбинат "Азот" в тульской области - один из крупнейших производителей химпродукции для российского ВПК

- говорится в сообщении.

Дефицит бюджета рф за квартал превысил показатели всего 2025 года - разведка12.04.2026, 08:36 • 7781 просмотр

Алла Киосак

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