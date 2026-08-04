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В рф после ночной атаки повреждён склад Wildberries в тверской области, фиксируют пожар на Сызранском НПЗ

Киев • УНН

 • 3680 просмотра

В россии после атаки дронов повреждён логистический склад Wildberries в тверской области, повреждена стена здания, пострадавших нет. Также мониторинговые ресурсы сообщают о пожаре на Сызранском НПЗ.

В рф после ночной атаки повреждён склад Wildberries в тверской области, фиксируют пожар на Сызранском НПЗ

В рф фиксируют атаку не только в Подмосковье и под Санкт-Петербургом, российские власти сообщают о повреждении логистического склада Wildberries в Тверской области, мониторинговые ресурсы говорят о пожаре на Сызранском НПЗ, пишет УНН.

Детали

"При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаус Калининского округа. Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия по обеспечению дальнейшей безопасности объекта", - указал губернатор Тверской области виталий королев в телеграм-канале.

Пресс-служба Wildberries не сообщала о каких-либо инцидентах на своих складах в Тверской области. Маркетплейс подтвердил атаку на логистический объект в Ленинградской области в поселке Красный Бор.

Мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ пишет, что в Сызрани пожар на НПЗ, Supernova+ уточняет: "Сызрань. В очередной раз атакован НПЗ".

"Сызранский НПЗ - минус", - прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье и под петербургом, под ударом могли оказаться Wildberries04.08.26, 08:30 • 6487 просмотров

Юлия Шрамко

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