В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов
Киев • УНН
Российский писатель Борис Акунин был добавлен в российский список террористов и экстремистов на фоне требований объявить его иностранным агентом из-за его критических высказываний.
В рф писатель Борис Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
СМИ отмечают, что речь идет о перечне росфинмониторинга.
Ранее в рф требовали проверить Акунина на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом из-за высказываний о необходимости "переформатировать россию" в недавнем интервью.
Добавим
Борис Акунин - российский беллетрист, сценарист, востоковед, литературный критик и переводчик грузинского происхождения; оппозиционно настроен к путинскому режиму, переехал жить во Францию, хотя и уверяет, что он "не эмигрировал".
В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов
Российский писатель Борис Акунин был добавлен в российский список террористов и экстремистов на фоне требований объявить его иностранным агентом из-за его критических высказываний.
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