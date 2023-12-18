В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов

В рф писатель Борис Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

СМИ отмечают, что речь идет о перечне росфинмониторинга.

Ранее в рф требовали проверить Акунина на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом из-за высказываний о необходимости "переформатировать россию" в недавнем интервью.

Добавим

Борис Акунин - российский беллетрист, сценарист, востоковед, литературный критик и переводчик грузинского происхождения; оппозиционно настроен к путинскому режиму, переехал жить во Францию, хотя и уверяет, что он "не эмигрировал".