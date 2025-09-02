$41.370.05
2 сентября
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 64259 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 106730 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 122433 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 67464 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 130071 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47708 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 85322 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53199 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108127 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
В РФ бывший влиятельный начальник Минобороны приговорен к 9 годам колонии строгого режима

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Бывшего начальника управления связи Минобороны России Александра Оглоблина приговорили к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 12 миллионов рублей. Это уже второй приговор для Оглоблина, который ранее был осужден за хищение 1,6 миллиарда рублей.

В РФ бывший влиятельный начальник Минобороны приговорен к 9 годам колонии строгого режима

Экс-руководитель управления связи минобороны России Александр Оглоблин осужден по делу о взятке. Это уже второй приговор, вынесенный бывшему специалисту военного ведомства РФ. В феврале 2022 года его осудили за хищение 1,6 миллиарда рублей, передает УНН со ссылкой на Novaya Gazeta Europe.

Детали

Военный суд РФ осудил бывшего начальника управления связи минобороны России Александра Оглоблина. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Также указано о штрафе на сумму инкриминируемой Оглоблину взятки - в размере 12 миллионов рублей.

По версии следствия РФ, бывший руководитель управления связи российского минобороны в 2016-2021 годах получил от пермского телефонного завода "Телта" 12 млн рублей в качестве взятки. По данным российских следователей, Оглоблин обещал поддерживать предприятие при выполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для Минобороны на сумму более 1,2 млрд рублей.

В допросах Оглоблина фигурируют также данные относительно таких лиц, как:

  • Вадим Шамарин, бывший начальник главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации;
    • Халил Арсланов - бывший заместитель начальника Генштаба РФ.

      СМИ РФ пишут, что Оглоблин сотрудничал со следствием и дал показания на своих руководителей - Шамарина и Арсланова.

      Отметим, что Шамарин получил 7 лет колонии за взятку в размере 36 миллионов рублей.

      Также суд РФ назначил 17 лет Арсланову - по делу о хищении 1,6 млрд рублей при закупке у АО "Воентелеком".

      В рф задержали замначальника российского генштаба

      Игорь Тележников

      Новости Мира