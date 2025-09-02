В РФ бывший влиятельный начальник Минобороны приговорен к 9 годам колонии строгого режима
Киев • УНН
Бывшего начальника управления связи Минобороны России Александра Оглоблина приговорили к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 12 миллионов рублей. Это уже второй приговор для Оглоблина, который ранее был осужден за хищение 1,6 миллиарда рублей.
Экс-руководитель управления связи минобороны России Александр Оглоблин осужден по делу о взятке. Это уже второй приговор, вынесенный бывшему специалисту военного ведомства РФ. В феврале 2022 года его осудили за хищение 1,6 миллиарда рублей, передает УНН со ссылкой на Novaya Gazeta Europe.
Детали
Военный суд РФ осудил бывшего начальника управления связи минобороны России Александра Оглоблина. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Также указано о штрафе на сумму инкриминируемой Оглоблину взятки - в размере 12 миллионов рублей.
По версии следствия РФ, бывший руководитель управления связи российского минобороны в 2016-2021 годах получил от пермского телефонного завода "Телта" 12 млн рублей в качестве взятки. По данным российских следователей, Оглоблин обещал поддерживать предприятие при выполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для Минобороны на сумму более 1,2 млрд рублей.
В допросах Оглоблина фигурируют также данные относительно таких лиц, как:
- Вадим Шамарин, бывший начальник главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации;
- Халил Арсланов - бывший заместитель начальника Генштаба РФ.
СМИ РФ пишут, что Оглоблин сотрудничал со следствием и дал показания на своих руководителей - Шамарина и Арсланова.
Отметим, что Шамарин получил 7 лет колонии за взятку в размере 36 миллионов рублей.
Также суд РФ назначил 17 лет Арсланову - по делу о хищении 1,6 млрд рублей при закупке у АО "Воентелеком".
