У рф колишнього впливового начальника міноборони засуджено до 9 років колонії суворого режиму

2 вересня, 11:50 • 37044 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 64044 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 106556 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 122281 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 67389 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 129993 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47693 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 85294 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53196 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108125 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 214943 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 214752 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 204414 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 201089 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 195579 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

У рф колишнього впливового начальника міноборони засуджено до 9 років колонії суворого режиму

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Колишнього начальника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна засудили до 9 років колонії суворого режиму за отримання хабара у розмірі 12 мільйонів рублів. Це вже другий вирок для оглобліна, який раніше був засуджений за розкрадання 1,6 мільярда рублів.

У рф колишнього впливового начальника міноборони засуджено до 9 років колонії суворого режиму

Екс-керівника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна засудили у справі про хабар. Це вже другий вирок, винесений колишньому фахівцю військового відомства рф. У лютому 2022 року його засудили за розкрадання 1,6 мільярда рублів, передає УНН із посиланням на Novaya Gazeta Europe.

Деталі

Військовий суд рф засудив колишнього начальника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна. Екс-посадовця визнали винним в отриманні хабара в особливо великому розмірі та засудили до дев'яти років колонії суворого режиму. Також вказано про штраф на суму інкримінованого оглобліну хабара - у розмірі 12 мільйонів рублів. 

За версією слідства рф, колишній керівник управління зв'язку російського міноборони у 2016-2021 отримав від пермського телефонного заводу "Телта" 12 млн рублів як хабар. За даними російських слідчих, оглоблін обіцяв підтримувати підприємство при виконанні державного оборонного замовлення на постачання пристроїв зв'язку для Міноборони на суму понад 1,2 млрд рублів.

У допитах оглобліна фігурують також дані щодо таких осіб, як:

  • вадим шамарін, колишній начальник головного управління зв'язку збройних сил російської федерації;
    • халіл арсланов - колишній заступник начальника генштабу рф.

      ЗМІ рф пишуть, що оглоблін співпрацював зі слідством та дав свідчення на своїх керівників - шамаріна та арсланова.

      Зазначимо, що шамарін отримав 7 років колонії за хабар розміром 36 мільйонів рублів.

      Також суд рф призначив 17 років арсланову - по справі щодо розкрадання 1,6 млрд рублів при закупівлі у ат "воентелеком".

