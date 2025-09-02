У рф колишнього впливового начальника міноборони засуджено до 9 років колонії суворого режиму
Київ • УНН
Колишнього начальника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна засудили до 9 років колонії суворого режиму за отримання хабара у розмірі 12 мільйонів рублів. Це вже другий вирок для оглобліна, який раніше був засуджений за розкрадання 1,6 мільярда рублів.
Екс-керівника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна засудили у справі про хабар. Це вже другий вирок, винесений колишньому фахівцю військового відомства рф. У лютому 2022 року його засудили за розкрадання 1,6 мільярда рублів, передає УНН із посиланням на Novaya Gazeta Europe.
Деталі
Військовий суд рф засудив колишнього начальника управління зв'язку міноборони росії олександра оглобліна. Екс-посадовця визнали винним в отриманні хабара в особливо великому розмірі та засудили до дев'яти років колонії суворого режиму. Також вказано про штраф на суму інкримінованого оглобліну хабара - у розмірі 12 мільйонів рублів.
За версією слідства рф, колишній керівник управління зв'язку російського міноборони у 2016-2021 отримав від пермського телефонного заводу "Телта" 12 млн рублів як хабар. За даними російських слідчих, оглоблін обіцяв підтримувати підприємство при виконанні державного оборонного замовлення на постачання пристроїв зв'язку для Міноборони на суму понад 1,2 млрд рублів.
У допитах оглобліна фігурують також дані щодо таких осіб, як:
- вадим шамарін, колишній начальник головного управління зв'язку збройних сил російської федерації;
- халіл арсланов - колишній заступник начальника генштабу рф.
ЗМІ рф пишуть, що оглоблін співпрацював зі слідством та дав свідчення на своїх керівників - шамаріна та арсланова.
Зазначимо, що шамарін отримав 7 років колонії за хабар розміром 36 мільйонів рублів.
Також суд рф призначив 17 років арсланову - по справі щодо розкрадання 1,6 млрд рублів при закупівлі у ат "воентелеком".
У рф затримали заступника начальника російського генштабу23.05.24, 13:18 • 76139 переглядiв