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В рф наложили штраф на Википедию за статью о российской оккупации Запорожской области

В рф наложили штраф на Википедию за статью о российской оккупации Запорожской области

Киев • УНН

 • 652340 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Московский суд оштрафовал фонд Викимедиа, который владеет русскоязычной Википедией, за то, что он не удалил статью о российской оккупации Запорожской области, сообщает ТАСС, передает УНН.

Детали

По информации агентства, суд Москвы признал Фонд Викимедиа виновным в не удалении информации со своей веб-страницы и оштрафовал его на 2 миллиона рублей (24 500 долларов США).

В судебных документах говорится, что Википедия отказалась удалить статью о боевых действиях в рамках так называемой "специальной военной операции" и аннексии россией Запорожской области, сообщает ТАСС.

Добавим

На вопрос о возможности закрытия веб-сайта Википедии в прошлый вторник кремль заявил, что сначала необходимо разработать российскую альтернативу платформе.

россия нуждается в собственном эквиваленте онлайн-энциклопедии из-за опасений кремля по поводу ее "неточностей, искажений" и "исторических и фактических ошибок" в Википедии, по словам официального представителя кремля дмитрия пескова.

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