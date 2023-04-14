В рф наложили штраф на Википедию за статью о российской оккупации Запорожской области

Детали

По информации агентства, суд Москвы признал Фонд Викимедиа виновным в не удалении информации со своей веб-страницы и оштрафовал его на 2 миллиона рублей (24 500 долларов США).

В судебных документах говорится, что Википедия отказалась удалить статью о боевых действиях в рамках так называемой "специальной военной операции" и аннексии россией Запорожской области, сообщает ТАСС.

Добавим

На вопрос о возможности закрытия веб-сайта Википедии в прошлый вторник кремль заявил, что сначала необходимо разработать российскую альтернативу платформе.

россия нуждается в собственном эквиваленте онлайн-энциклопедии из-за опасений кремля по поводу ее "неточностей, искажений" и "исторических и фактических ошибок" в Википедии, по словам официального представителя кремля дмитрия пескова.