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В рф наклали штраф на Вікіпедію за статтю про російську окупацію Запорізької області

В рф наклали штраф на Вікіпедію за статтю про російську окупацію Запорізької області

Київ • УНН

 • 652341 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Московський суд оштрафував фонд Вікімедіа, який володіє російськомовною Вікіпедією, за те, що він не видалив статтю про російську окупацію Запорізької області, повідомляє ТАРС, передає УНН.

Деталі

Як інформацією агентства, суд Москви визнав Фонд Вікімедіа винним у не видаленні інформації зі своєї веб-сторінки та оштрафував його на 2 мільйони рублів (24 500 доларів США).

У судових документах йдеться, що Вікіпедія відмовилася видалити статтю про бойові дії в рамках так званої "спеціальної військової операції" та анексії росією Запорізької області, повідомляє ТАРС.

Додамо

На питання про можливість закриття веб-сайту Вікіпедії минулого вівторка кремль заявив, що спочатку необхідно розробити російську альтернативу платформі.

росія потребує власного еквіваленту онлайн-енциклопедії через побоювання кремля з приводу її "неточностей, спотворень" та "історичних та фактичних помилок" у Вікіпедії, за словами офіційного представника кремля дмитра пєскова.

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