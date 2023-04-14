В рф наклали штраф на Вікіпедію за статтю про російську окупацію Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Московський суд оштрафував фонд Вікімедіа, який володіє російськомовною Вікіпедією, за те, що він не видалив статтю про російську окупацію Запорізької області, повідомляє ТАРС, передає УНН.
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Як інформацією агентства, суд Москви визнав Фонд Вікімедіа винним у не видаленні інформації зі своєї веб-сторінки та оштрафував його на 2 мільйони рублів (24 500 доларів США).
У судових документах йдеться, що Вікіпедія відмовилася видалити статтю про бойові дії в рамках так званої "спеціальної військової операції" та анексії росією Запорізької області, повідомляє ТАРС.
Додамо
На питання про можливість закриття веб-сайту Вікіпедії минулого вівторка кремль заявив, що спочатку необхідно розробити російську альтернативу платформі.
росія потребує власного еквіваленту онлайн-енциклопедії через побоювання кремля з приводу її "неточностей, спотворень" та "історичних та фактичних помилок" у Вікіпедії, за словами офіційного представника кремля дмитра пєскова.