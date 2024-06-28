Чиновник предложил отменить действующий в россии мораторий на смертную казнь в связи с ростом числа тяжких преступлений. Пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

Детали

В рф заявили о возвращении практики смертной казни, - об этом высказался председатель следственного комитета россии александр бастрыкин.

"У меня остался все-таки большой вопрос: а почему нам не снять мораторий, с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?" ― сказал бастрыкин на петербургском международном юридическом форуме.

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Он привел в пример теракт в концертном зале в "крокус сити холле" 22 марта 2024 года, при котором погибли 145 человек.

"..я сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80, 100 человек и он приговорен к высшей мере наказания" - сообщил чиновник.

Еще глава российского ск привел пример из прошлого и посетовал на нынешние условия:

В советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [по делу о теракте в "Крокусе" - ред.] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это... - пояснил бастрыкин.

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