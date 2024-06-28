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У рф глава слідчого комітету запропонував повернути практику смертної кари

Київ • УНН

 • 18359 перегляди

У росії заговорили про скасування мораторію на смертну кару. Глава слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив, що практика смертної кари актуальна, зважаючи на статистику тяжких злочинів у рф.

У рф глава слідчого комітету запропонував повернути практику смертної кари

Чиновник запропонував скасувати чинний в росії мораторій на смертну кару у зв'язку зі зростанням кількості тяжких злочинів. Пише УНН посилаючись на росЗМІ.

Деталі

У рф заявили про повернення практики смертної кари, - про це висловився голова слідчого комітету росії олександр бастрикін.

"У мене залишилося все-таки велике запитання: а чому нам не зняти мораторій, з урахуванням того, що зростає кількість тяжких злочинів, і повернути смертну кару в наше законодавство?" - сказав Бастрикін на петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

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Він навів як приклад теракт у концертному залі в "Крокус сіті холі" 22 березня 2024 року, під час якого загинули 145 осіб.

"...я прихильник смертної кари. Хоча я говорю про гуманізм, буде дуже гуманно, коли маніяк убив 70, 80, 100 осіб і його засуджено до вищої міри покарання", - повідомив чиновник.

Ще очільник російського ск навів приклад із минулого та поскаржився на нинішні умови:

За радянських часів за вбивство за обтяжуючих обставин двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці 15 обвинувачених [у справі про теракт у "Крокусі" - ред.] отримають максимум довічне позбавлення волі. Це що означає? Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дві години дозволити погуляти, у мене немає часу на це...

- пояснив бастрикін. 

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