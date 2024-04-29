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Офіцери в’язниць травмовані темпами страт у штатах США, які використовують смертну кару

Офіцери в’язниць травмовані темпами страт у штатах США, які використовують смертну кару

Київ • УНН

 • 21870 перегляди

П'ять штатів США продовжують виконувати смертні вироки в такому інтенсивному темпі, що тюремний персонал перебуває в стані майже постійної готовності, що піддає його екстремальному психологічному та фізичному стресу.

П’ять штатів США продовжують виконувати страти, при цьому у деяких штатах темпи судових страт настільки інтенсивні, що тюремні охоронці перебувають у майже постійному стані готовності, - це піддає тюремний персонал екстремальному психологічному і фізичному стресу, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Інтенсивність судових страт у низці американських штатів, де застосовують смертну кару, піддає тюремний персонал екстремальному психологічному і фізичному стресу, стверджують травмовані співробітники виправних установ, які звертаються за допомогою, пише The Guardian.

Водночас видання зазначає, що смертна кара в Америці в цілому йде на спад, - наразі лише п'ять штатів виконують смертні вироки. Втім у деяких штатах темпи судових вбивств настільки високі, що тюремні охоронці перебувають у стані майже постійної готовності. Страта призначається кожні 60 днів. Крім того виконується інсценування страт, - - коли весь процес страти проходить генеральну репетицію. Це проводиться постійно, в межах чутності ув'язнених і персоналу в'язниці.

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Безпрецедентний крок, спрямований на зниження темпів виконання смертних вироків, був зроблений після спільного листа дев'яти колишніх високопоставлених співробітників пенітенціарної системи штату Оклахома до генерального прокурора штату Гентнера Драммонда (Gentner Drummond). Вони попередили, що персонал зазнає "тривалої травми" і "психологічних втрат", які включають посттравматичний стресовий розлад, зловживання алкоголем і дистрес через "безперервні страти".

Джастін Джонс, директор департаменту виконання покарань штату Оклахома з 2005 по 2013 рік, був одним з дев'яти авторів листа. Він розповів журналістам, що очікувана страта зачіпає не лише тих співробітників, які перебувають у камері смертників, але й кожного працівника в'язниці МакАлестер.

Це не лише ті, хто ставить крапельниці та робить ін'єкції. У вас є менеджери справ, співробітники виправних установ, персонал, який працює з жертвами, що вижили, інші працюють з родинами тих, кого незабаром мають стратити

- сказав Джонс.

Він також побоюється, що коли персонал зазнає такого надзвичайного тиску, у нього більше шансів припуститися помилок. Guardian нагадує, що це особливо чутлива тема в Оклахомі, враховуючи жахливий досвід невдалих страт у штаті.

Судові вбивства в штаті були припинені на шість років після жахливої страти Клейтона Локетта в 2014 році. Він звивався і стогнав на каталці 43 хвилини.

 – пише видання.

Незважаючи на занепокоєння, заклики до гальмування карколомного графіка виконання в Оклахомі поки що не дали результатів.

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Ще один приклад: у січні понад 60 колишніх і нинішніх офіцерів виправних установ написали губернатору штату Міссурі Майку Парсону, благаючи його врятувати життя ув’язненого Браяна Дорсі. Описуючи себе як загалом прихильників смертної кари, вони сказали, що найвища міра покарання не підходить для ув’язненого, який став "одним із найбільш довірених осіб у закладі" та "зразковим ув’язненим".

Тим не менш, штат Міссурі продовжив страту Дорсі на початку квітня 2024 року. Guardian надає коментар Тіма Ланкастера, який працював у виправних установах Міссурі 27 років та вийшов на пенсію в 2021 році, - він дуже добре познайомився з Дорсі протягом восьми років; ув'язнений був призначеним тюремним перукарем.

Браян (Дорсі) просто тримався осторонь, ніколи не потрапляв у біду. Був ввічливим, шанобливим. Ні в якому разі він не був найгіршим із найгірших

- сказав ексофіцер виправної установи. 

Ланкастер також розповів, що він сидів у перукарському кріслі спиною до засудженого до смертної кари з гострими ножицями, сам по собі був ознакою того, наскільки Дорсі змінився.

Але у справі Дорсі та в багатьох інших випадках настає момент, коли офіцерам виправних установ, основним обов’язком яких є реабілітація в’язнів, наказують убити реабілітованого в’язня

– пише видання.

Нагадаємо

Харві Вайнштейн, колишній кіномагнат, був госпіталізований до лікарні Бельв'ю на Мангеттені для проведення низки аналізів після повернення до Нью-Йорка після рішення апеляційного суду, який скасував його засудження за зґвалтування у 2020 році.

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