Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь

Пять штатов США продолжают выполнять казни, при этом в некоторых штатах темпы судебных казней настолько интенсивны, что тюремные охранники находятся в почти постоянном состоянии готовности, - это подвергает тюремный персонал экстремальному психологическому и физическому стрессу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Интенсивность судебных казней в ряде американских штатов, где применяют смертную казнь, подвергает тюремный персонал экстремальному психологическому и физическому стрессу, утверждают травмированные сотрудники исправительных учреждений, которые обращаются за помощью, пишет The Guardian.

В то же время издание отмечает, что смертная казнь в Америке в целом идет на спад, - сейчас только пять штатов исполняют смертные приговоры. Впрочем, в некоторых штатах темпы судебных убийств настолько высоки, что тюремные охранники находятся в состоянии почти постоянной готовности. Казнь назначается каждые 60 дней. Кроме того выполняется инсценировка казней, - когда весь процесс казни проходит генеральную репетицию. Это проводится постоянно, в пределах слышимости заключенных и персонала тюрьмы.

Беспрецедентный шаг, направленный на снижение темпов исполнения смертных приговоров, был предпринят после совместного письма девяти бывших высокопоставленных сотрудников пенитенциарной системы штата Оклахома к генеральному прокурору штата Гентнеру Драммонду (Gentner Drummond). Они предупредили, что персонал испытывает "длительную травму" и "психологические потери", которые включают посттравматическое стрессовое расстройство, злоупотребление алкоголем и дистресс из-за "непрерывных казней".

Джастин Джонс, директор департамента исполнения наказаний штата Оклахома с 2005 по 2013 год, был одним из девяти авторов письма. Он рассказал журналистам, что ожидаемая казнь затрагивает не только тех сотрудников, которые находятся в камере смертников, но и каждого работника тюрьмы МакАлестер.

Это не только те, кто ставит капельницы и делает инъекции. У вас есть менеджеры дел, сотрудники исправительных учреждений, персонал, который работает с выжившими жертвами, другие работают с семьями тех, кого вскоре должны казнить - сказал Джонс.

Он также опасается, что когда персонал испытывает такое чрезвычайное давление, у него больше шансов допустить ошибки. Guardian напоминает, что это особенно чувствительная тема в Оклахоме, учитывая ужасный опыт неудачных казней в штате.

Судебные убийства в штате были прекращены на шесть лет после ужасной казни Клейтона Локетта в 2014 году. Он извивался и стонал на каталке 43 минуты. - пишет издание.

Несмотря на беспокойство, призывы к торможению сногсшибательного графика выполнения в Оклахоме пока не дали результатов.

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Еще один пример: в январе более 60 бывших и нынешних офицеров исправительных учреждений написали губернатору штата Миссури Майку Парсону, умоляя его спасти жизнь заключенного Брайана Дорси. Описывая себя как в целом сторонников смертной казни, они сказали, что высшая мера наказания не подходит для заключенного, который стал "одним из самых доверенных лиц в учреждении" и "образцовым заключенным".

Тем не менее, штат Миссури продлил казнь Дорси в начале апреля 2024 года. Guardian предоставляет комментарий Тима Ланкастера, который работал в исправительных учреждениях Миссури 27 лет и вышел на пенсию в 2021 году, - он очень хорошо познакомился с Дорси в течение восьми лет; заключенный был назначенным тюремным парикмахером.

Брайан (Дорси) просто держался в стороне, никогда не попадал в беду. Был вежливым, уважительным. Ни в коем случае он не был худшим из худших - сказал экс-офицер исправительного учреждения.

Ланкастер также рассказал, что он сидел в парикмахерском кресле спиной к приговоренному к смертной казни с острыми ножницами, сам по себе был признаком того, насколько Дорси изменился.

Но в деле Дорси и во многих других случаях наступает момент, когда офицерам исправительных учреждений, основной обязанностью которых является реабилитация заключенных, приказывают убить реабилитированного заключенного - пишет издание.

Напомним,

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