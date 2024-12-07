В рф чиновники прифотошопили трактор на фото, чтобы отчитаться об уборке снега
Киев • УНН
В рф власти города Набережные Челны прислали жителям фотошоп техники в ответ на жалобы о неубранном снеге. Местные жители быстро обнаружили подделку из-за ее низкого качества.
Чиновники российского города Набережные Челны в ответ на требования от жителей убрать с дорог снег прислали фото с прифотошопленным трактором, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
Детали
В Татарстане в городе Набережные Челны жители пожаловались на уборку снега во дворах. На это местные власти показали фото с "доказательствами", как работает их техника.
Однако, фото оказались фотошопом, к тому же очень плохим.