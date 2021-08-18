В результате столкновения исламистских боевиков и солдат в Буркина-Фасо, десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Десятки людей были убиты в столкновении между исламистскими боевиками и правительственными войсками в северной части Буркина-Фасо в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По сообщениям государственных СМИ, в результате нападения недалеко от северного города Арбинда боевики убили не менее 47 человек, в том числе 30 мирных жителей, 14 солдат и трех проправительственных ополченцев.
Источник в силах безопасности сообщили, что количество убитых могла достичь 58 человек.
Контекст
Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламской государством", регулярно совершают нападения в Буркина-Фасо и соседних Мали и Нигере, убив сотни мирных жителей только в этом году.
На прошлой неделе вооруженные люди убили не менее 12 солдат в северо-западной части Буркина-Фасо, а также 30 гражданских лиц, солдат и проправительственных ополченцев за несколько дней до этого.
В Нигере вооруженные люди в понедельник убили 37 мирных жителей, в том числе 14 детей, в результате нападения на деревню.