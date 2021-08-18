В результаті зіткнення ісламістських бойовиків і солдатів в Буркіна-Фасо, десятки загиблих

Деталі

За повідомленнями державних ЗМІ, в результаті нападу недалеко від північного міста Арбінда бойовики вбили не менше 47 осіб, в тому числі 30 мирних жителів, 14 солдатів і трьох проурядових ополченців.

Джерело в силах безпеки повідомили, що кількість вбитих могла сягнути 58 осіб.

Контекст

Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", регулярно здійснюють напади в Буркіна-Фасо і сусідніх Малі і Нігері, убивши сотні мирних жителів тільки в цьому році.

Минулого тижня озброєні люди убили щонайменше 12 солдатів в північно-західній частині Буркіна-Фасо, а також 30 цивільних осіб, солдат і проурядових ополченців за кілька днів до цього.

У Нігері озброєні люди в понеділок вбили 37 мирних жителів, в тому числі 14 дітей, в результаті нападу на село.