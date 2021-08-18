В результаті зіткнення ісламістських бойовиків і солдатів в Буркіна-Фасо, десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Десятки людей були вбиті в зіткненні між ісламістськими бойовиками і урядовими військами в північній частині Буркіна-Фасо в середу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters .
Деталі
За повідомленнями державних ЗМІ, в результаті нападу недалеко від північного міста Арбінда бойовики вбили не менше 47 осіб, в тому числі 30 мирних жителів, 14 солдатів і трьох проурядових ополченців.
Джерело в силах безпеки повідомили, що кількість вбитих могла сягнути 58 осіб.
Контекст
Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", регулярно здійснюють напади в Буркіна-Фасо і сусідніх Малі і Нігері, убивши сотні мирних жителів тільки в цьому році.
Минулого тижня озброєні люди убили щонайменше 12 солдатів в північно-західній частині Буркіна-Фасо, а також 30 цивільних осіб, солдат і проурядових ополченців за кілька днів до цього.
У Нігері озброєні люди в понеділок вбили 37 мирних жителів, в тому числі 14 дітей, в результаті нападу на село.