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В результате взрыва жилого дома в Риге погиб один человек

Киев • УНН

 • 11905 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате взрыва, произошедшего в ночь на четверг в жилом доме в Риге в районе Агенскалнс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, передает УНН.

В результате взрыва жилого дома в Риге погиб один человек

В свою очередь в рижской полиции отметили, что те жители дома, кто остался без крова, были доставлены к родственникам. Однако при необходимости для них будет организовано проживание в гостинице. Кроме того, проживание в отеле будет доступно для граждан, сейчас находятся в больнице.

Ранее УНН сообщал, что в столице Латвии ночью произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадало четыре человека.

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