В результате взрыва жилого дома в Риге погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате взрыва, произошедшего в ночь на четверг в жилом доме в Риге в районе Агенскалнс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, передает УНН.
В свою очередь в рижской полиции отметили, что те жители дома, кто остался без крова, были доставлены к родственникам. Однако при необходимости для них будет организовано проживание в гостинице. Кроме того, проживание в отеле будет доступно для граждан, сейчас находятся в больнице.
Ранее УНН сообщал, что в столице Латвии ночью произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадало четыре человека.