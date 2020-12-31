У Ризі під час вибуху в житловому будинку постраждали чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У столиці Латвії вночі стався вибух у житловому будинку. Про це повідомляє Державна пожежно-рятувальна служба країни в Twitter, передає УНН.
“У 01.22 (співпадає з київським часом) надійшов дзвінок в Ризі, в Агенскалнс, де, за попередньою інформацією, стався вибух в житловому будинку”, — повідомили рятувальники.
В результаті вибуху частково обрушилася триповерхова будівля. На 2-му і 3-му поверхах сталося загоряння, згодом вогонь поширився на дах будівлі. На місці працюють рятувальники. Пожежно-рятувальна служба повідомляє про одного постраждалого і п’ять евакуйованих.
Delfi з посиланням на представника служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша повідомляє про чотирьох постраждалих, двоє з яких отримали “серйозні травми”. Представник VUGD Агрітім Вітола передала виданню, що триповерхова будівля частково обрушилася.
Нагадаємо, в ніч на 30 грудня посеред Кропивницького горіла багатоповерхівка, людей евакуювали.