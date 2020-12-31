В Риге во время взрыва в жилом доме пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В столице Латвии ночью произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба страны в Twitter, передает УНН.
“В 01.22 (совпадает с киевским) поступил звонок в Риге, в Агенскалнс, где, по предварительной информации, произошел взрыв в жилом доме”, — сообщили спасатели.
В результате взрыва частично обрушилась трехэтажное здание. На 2-м и 3-м этажах произошло возгорание, затем огонь распространился на крышу здания. На месте работают спасатели. Пожарно-спасательная служба сообщает об одном пострадавшем и пяти эвакуированных.
Delfi со ссылкой на представителя службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщает о четырех пострадавших, двое из которых получили “серьезные травмы”. Представитель VUGD Агритим Витола передала изданию, что трехэтажное здание частично обрушилось.
Напомним, в ночь на 30 декабря среди Кропивницкого горела многоэтажка, людей эвакуировали.