В результаті вибуху житлового будинку в Ризі загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще шість отримали поранення в результаті вибуху, що стався в ніч на четвер в житловому будинку в Ризі в районі Агенскалнс. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила Державна пожежно-рятувальна служба Латвії, передає УНН.
У свою чергу в ризькій поліції відзначили, що ті мешканці будинку, хто залишився без даху над головою, були доставлені до родичів. Проте при необхідності для них буде організовано проживання в готелі. Крім того, проживання в готелі буде доступно для громадян, що наразі знаходяться в лікарні.
Раніше УНН повідомляв, що у столиці Латвії вночі стався вибух у житловому будинку, в результаті якого пострадало чотири людини.