В результаті вибуху житлового будинку в Ризі загинула одна людина

У свою чергу в ризькій поліції відзначили, що ті мешканці будинку, хто залишився без даху над головою, були доставлені до родичів. Проте при необхідності для них буде організовано проживання в готелі. Крім того, проживання в готелі буде доступно для громадян, що наразі знаходяться в лікарні.

Раніше УНН повідомляв, що у столиці Латвії вночі стався вибух у житловому будинку, в результаті якого пострадало чотири людини.