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15 марта, 19:03 • 111063 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154767 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130387 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123455 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108684 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В результате обстрела боевиков в Марьинке ранены 2 мирных жителя

В результате обстрела боевиков в Марьинке ранены 2 мирных жителя

Киев • УНН

 • 6388 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате обстрела боевиков в Марьинке ранены 2 мирных жителя. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Оба пострадавших, 32 и 23 лет, госпитализированы с осколочными ранениями. Факт квалифицирован как теракт.

В 22:10 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в больницу Курахово доставлены два человека. У одного, жителя Марьинского района, - минно-взрывная травма, ранение головы, второй - Волынь - ранен в бедро.

Мужчины представились волонтерами и объяснили, что получили ранения, находясь на позициях ВСУ.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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