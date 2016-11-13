В результате обстрела боевиков в Марьинке ранены 2 мирных жителя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате обстрела боевиков в Марьинке ранены 2 мирных жителя. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Оба пострадавших, 32 и 23 лет, госпитализированы с осколочными ранениями. Факт квалифицирован как теракт.
В 22:10 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в больницу Курахово доставлены два человека. У одного, жителя Марьинского района, - минно-взрывная травма, ранение головы, второй - Волынь - ранен в бедро.
Мужчины представились волонтерами и объяснили, что получили ранения, находясь на позициях ВСУ.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.