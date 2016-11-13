В результаті обстрілу бойовиків в Мар'їнці поранено 2 мирних жителя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. В результаті обстрілу бойовиків в Мар’їнці поранено 2 мирних жителя. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Обидва постраждалих, 32 і 23 років, госпіталізовано з осколковими пораненнями. Факт кваліфікований як теракт.
О 22:10 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до лікарні м.Курахово доставлені два чоловіки. У одного, жителя Мар’їнського району, — мінно-вибухова травма, поранення голови, другий — волинянин — поранений в стегно.
Чоловіки представилися волонтерами і пояснили, що отримали поранення, перебуваючи на позиціях ВСУ.
Постраждалим надається медична допомога.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України.